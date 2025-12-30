«Милан» ведет переговоры о трансфере Шерифа. У лучшего бомбардира «Анже» 4 гола в сезоне Лиги 1
«Милан» может подписать лучшего бомбардира «Анже».
«Милан» заинтересован в подписании Сидики Шерифа.
По информации журналиста Саши Тавольери, итальянский клуб связался с «Анже», чтобы обсудить возможный трансфер 19-летнего нападающего. «Россонери» также ведут переговоры с представителями игрока.
В текущем сезоне Лиги 1 Шериф провел 16 матчей и забил 4 гол. Он является лучшим бомбардиром команды в чемпионате Франции.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Саши Тавольери
