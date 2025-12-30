Экс-тренер «Спортинга» Пезейру о Рафинье: «Он более разносторонний игрок, чем Дембеле, вносит вклад в создание моментов и очень полезно играет в обороне»

Жозе Пезейру: Рафинья – более разносторонний игрок, чем Дембеле.

Бывший тренер «Спортинга» Жозе Пезейру оценил игру вингера «Барселоны» Рафниьи Диаса.

Пезейру работал с Рафиньей в португальском клубе.

«Когда мы работали с ним, он уже демонстрировал огромный талант, который ему удалось развить позже в Англии. И когда он перешел в «Барселону», я сказал, что он выдающийся игрок и что его ждет триумф в «Барсе». Я даже сказал тогда, что он более разносторонний, чем Дембеле , более стабильный в различных фазах и моментах игры, как в атаке, так и в обороне.

Рафинья был и остается более разносторонним игроком. Его игра стабильна в разные периоды матча. Он вносит вклад в создание и реализацию моментов, а также демонстрирует очень полезную игру в обороне», – сказал Пезейру в интервью Erem News.