Ловчев назвал Карпина слабым тренером: «Он ничего не доказал. Он вырос, но в «Динамо» у него не получилось. Почему вы ждали, что он сделает команду чемпионом?»

Евгений Ловчев о Карпине: слабый тренер, он ничего не доказал.

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что считает Валерия Карпина слабым тренером.

В ноябре Карпин покинул пост главного тренера «Динамо », который занимал с лета этого года.

– А почему вы ждали от него, что он сейчас сделает команду чемпионом? Где-то чего-то было сделано до этого так, что он куда ни приходил, они чемпионами становились? Было такое?

– Если он тренер сборной России, значит, это лучший российский тренер, нет?

– Я был тренером сборной России по мини-футболу, но себя лучшим тренером мини-футбола вообще не считаю. Я вообще никакой не тренер.

– Иными словами, Карпин – такой же слабый тренер, как и Ловчев?

– Да. Такой же слабый. Он ничего не доказал. Ребята, он вырос как тренер, без сомнений, и я об этом говорил. Но он пришел туда, и у него не получилось, бывает такое, – сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ ».