Хавбек «Леванте U19» Нургали: «Надоело, что Казахстан никто не признает. Говорят: «Это что за страна такая?» Даже в Испании меня называют китайцем»

Игрок «Леванте U19» Нургали: надоело, что Казахстан никто не признает.

Полузащитник «Леванте U19» и молодежной сборной Казахстана Алдияр Нургали высказался о том, как его родную страну воспринимают за рубежом.

– Какая ваша самая большая мечта, связанная со сборной Казахстана?

– Поднять уровень отечественного футбола. Надоело, что Казахстан никто не признает. Даже в Испании меня называют китайцем, поэтому хочу, чтобы о нас знали. Мечтаю о выходе в плей-офф чемпионата мира или Европы. Будем реалистами: пока о трофее речи не идет, но нужно делать все, что в наших силах.

– Ощутили проявление расизма в Испании?

– Да. Когда говоришь, что ты из Казахстана, тебе отвечают: «Это что за страна такая?» Но мне все равно на оскорбления, и я не держу обид – просто занимаюсь своим делом, – сказал Нургали.