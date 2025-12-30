Лапорту, Юсте и двоих экс-директоров «Барсы» подозревают в мошенничестве, их вызвали в суд. Заявительница инвестировала в их компании 104 000 евро и вернула только 12 500

Жоана Лапорту обвинили в мошенничестве.

Президента «Барселоны» Жоана Лапорту обвинили в мошенничестве.

Как сообщает As со ссылкой на EFE, суд удовлетворил иск в отношении президента «Барселоны» Лапорты, вице-президента клуба Рафы Юсте и бывших директоров «блауграны» Хавьера Салы и Мартина и Жоана Оливера – все они были связаны с компанией Core Store, базирующейся в Испании , и CSSB Limited, базирующейся в Гонконге. Их вызвали для дачи показаний в качестве подозреваемых в мошенничестве.

Согласно материалам дела, в 2016 году истица инвестировала 50 000 евро в Core Store, чей стратегический план заключался в том, чтобы вывести клуб «Реус Депортиу» из четвертого дивизиона испанского футбола во второй. Процентная ставка составляла 6%.

Женщина также вложила 54 000 евро в акции компании CSSB Limited, целью которой было создание в Китае футбольной академии, вдохновленной «Ла Масией» – академией «Барселоны».

Помимо хорошей прибыльности, инвесторов привлекали перспективой создания «общественной и профессиональной репутации» – их обещали сделать «широко признанными и авторитетными фигурами в сфере спорта и бизнеса».

Из инвестированных 104 000 евро пострадавшей удалось вернуть только 12 500 евро в августе 2024 года после нескольких претензий в связи с неоднократными нарушениями контрактов обеими компаниями.

Узнав из документального фильма «Лапортагейт – Дело «Реуса» 2», что другие люди делали аналогичные неудачные инвестиции в Core Store и CSSB Limited, женщина решила связаться с адвокатом Пепе Ориолой, который представляет интересы других пострадавших.

Это третий иск в отношении Лапорты, касающийся его связей с этими компаниями.

Лапорта и Оливер были указаны в качестве менеджеров Core Store. Последний также занимал должность гендиректора «Реус Депортиу » до ликвидации клуба.