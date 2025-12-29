Сборные Марокко и Мали вышли в плей-офф Кубка Африки

Сборная Марокко вышла в плей-офф Кубка Африки.

Сборная Марокко вышла в 1/8 финала Кубка Африки.

Команда Валида Реграги разгромила сборную Замбии в 3-м туре групповой стадии со счетом 3:0 и пробилась в следующий этап турнира, набрав 7 очков и заняв первое место в группе A.

Со второй строчки в плей-офф вышла сборная Мали , набравшая 3 балла.

Сборные Коморских островов и Замбии набрали по 2 очка и заняли 3-е и 4-е места соответственно.