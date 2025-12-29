Сборные Марокко и Мали вышли в плей-офф Кубка Африки
Сборная Марокко вышла в плей-офф Кубка Африки.
Сборная Марокко вышла в 1/8 финала Кубка Африки.
Команда Валида Реграги разгромила сборную Замбии в 3-м туре групповой стадии со счетом 3:0 и пробилась в следующий этап турнира, набрав 7 очков и заняв первое место в группе A.
Со второй строчки в плей-офф вышла сборная Мали, набравшая 3 балла.
Сборные Коморских островов и Замбии набрали по 2 очка и заняли 3-е и 4-е места соответственно.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
