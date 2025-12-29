«Барселоне» интересен Влахович. Лапорта хочет подписать форварда «топ-класса» в случае ухода Левандовского (Marca)

Душан Влахович может перейти в «Барселону».

«Барселоне» интересен нападающий «Ювентуса » Душан Влахович .

Контракт сербского футболиста с туринским клубом истекает в конце этого сезона. По информации Marca, каталонцы рассматривают возможность подписания игрока на правах свободного агента летом или за небольшую сумму зимой.

«Барса» ищет игроков, которые потенциально смогут заменить Роберта Левандовского, чье будущее в клубе находится под вопросом. Хотя главный тренер команды Ханс-Дитер Флик считает Феррана Торреса важным игроком, президент клуба Жоан Лапорта хочет подписать форварда «топ-класса».

Считается, что «Барселона» может предложить Влаховичу хорошую зарплату, хотя она будет ниже той, которую игрок получает в «Ювентусе».

В текущем сезоне Серии А Душан провел 13 матчей и забил 3 гола. Его статистика – здесь .