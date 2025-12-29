  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Матич о том, что Джака и Шакири показывали албанского орла в матче с Сербией: «Если вам так нравится Албания, почему вы не играете за нее? Этим они зарабатывают дешевые политические очки»
35

Матич о том, что Джака и Шакири показывали албанского орла в матче с Сербией: «Если вам так нравится Албания, почему вы не играете за нее? Этим они зарабатывают дешевые политические очки»

Матич о Джаке и Шакири: если вы так любите Албанию, почему не играете за нее?.

Сербский полузащитник «Сассуоло» Неманя Матич высказался о политических жестах Джердана Шакири и Гранита Джаки.

Футболисты сборной Швейцарии показывали албанского орла, празднуя голы в матче против Сербии на ЧМ-2018 (2:1). 

«Я уважаю их как футболистов, я несколько раз играл против них в Премьер-лиге. Но такими мелочами они зарабатывают дешевые политические очки.

Кажется, они выросли в Швейцарии. Поступая так, вы не проявляете уважения к стране, за которую выступаете. Если вам так нравится Албания, то почему вы не играете за нее? Вот мой вопрос.

Вам могут нравиться несколько стран, это не проблема. Мне нравится Сербия, это моя страна. Мне также нравится Англия, я провел там много времени. Но я никогда не скажу, что Англия мне нравится больше, чем Сербия. Нужно быть честным.

Я много раз играл против Джаки, и у меня никогда не возникало проблем. Мы всегда пожимали друг другу руки, он хороший игрок, как и Шакири. Но я бы никогда не стал что-то делать, чтобы кого-то спровоцировать. Я уважаю всех», – сказал Матич.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?21064 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FourFourTwo
logoНеманя Матич
logoСборная Сербии по футболу
Политика
logoСборная Албании по футболу
logoГранит Джака
logoДжердан Шакири
logoСборная Швейцарии по футболу
logoСандерленд
logoвысшая лига Швейцария
logoБазель
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoСассуоло
logoЧМ-2018 FIFA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ловчев назвал Карпина слабым тренером: «Он ничего не доказал. Он вырос, но в «Динамо» у него не получилось. Почему вы ждали, что он сделает команду чемпионом?»
11 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» победила «Дженоа»
12 минут назад
«Рома» обыграла «Дженоа» де Росси (3:1), трижды забив к 31-й минуте
17 минут назад
Больше 10 клубов этого сезона Ла Лиги играли в ЛЧ. Назовете хотя бы шесть?
27 минут назадТесты и игры
Лапорту, Юсте и двоих экс-директоров «Барсы» подозревают в мошенничестве, их вызвали в суд. Заявительница инвестировала в их компании 104 000 евро и вернула только 12 500
32 минуты назад
Кубок Африки. Египет сыграл вничью с Анголой, Зимбабве уступило ЮАР, Марокко разгромило Замбию
сегодня, 20:56
«Барселоне» интересен Влахович. Лапорта хочет подписать форварда «топ-класса» в случае ухода Левандовского (Marca)
сегодня, 20:42
Мостовой о тренере для «Спартака»: «Шалимова давайте. Или Мостового с Шалимовым. А что такого?»
сегодня, 19:31
«Ман Сити» может оформить трансфер Семеньо из «Борнмута» в ближайшие двое суток (Бен Джейкобс)
сегодня, 19:15
Аршавин о Кейне: «Мне он не нравится. Я удивляюсь, за счет чего Харри столько забил. Какие у него качества? Не сказать, что у него суперскорость, что он супермощный»
сегодня, 18:32
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек «Леванте U19» Нургали: «Надоело, что Казахстан никто не признает. Говорят: «Это что за страна такая?» Даже в Испании меня называют китайцем»
20 минут назад
Сборные Марокко и Мали вышли в плей-офф Кубка Африки
сегодня, 20:56
Рафа Мир об обвинениях в сексуальном насилии: «Моя невиновность будет доказана. Внешний шум на меня не влияет, я сосредоточен на своей жизни и работе»
сегодня, 20:26
Аморим о Бруну: «Он приходит на тренировки, даже когда лечится. Не знаю, хочет ли он получить мою работу или нет, но этот парень – лидер»
сегодня, 19:54
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Таавун» победил «Аль-Нажму», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттифаком» Вейналдума во вторник
сегодня, 19:35
Юран считает, что старый формат Кубка России был лучше: «Там был спортивный принцип. А в новом формате команда проиграла, опускается и играет дальше»
сегодня, 19:06
Киву о словах Конте про «Интер», «Ювентус» и «Милан»: «Если у него есть привычка сеять раздор, это его право. Мне все равно, что говорит Антонио»
сегодня, 18:56
Роналдо о тренировках: «Меня заставляли бегать по 15 километров, но мне это было не нужно. Сейчас тренировки стали эффективнее – они разработаны для тебя, а не для твоих партнеров»
сегодня, 18:45
«Айнтрахт» за 8+1 млн евро купил лучшего бомбардира второй Бундеслиги Эбнуталиба у «Эльферсберга»
сегодня, 18:15Фото
Сборные Египта и ЮАР вышли в плей-офф Кубка Африки
сегодня, 17:58