Матич о том, что Джака и Шакири показывали албанского орла в матче с Сербией: «Если вам так нравится Албания, почему вы не играете за нее? Этим они зарабатывают дешевые политические очки»

Матич о Джаке и Шакири: если вы так любите Албанию, почему не играете за нее?.

Сербский полузащитник «Сассуоло » Неманя Матич высказался о политических жестах Джердана Шакири и Гранита Джаки .

Футболисты сборной Швейцарии показывали албанского орла, празднуя голы в матче против Сербии на ЧМ-2018 (2:1).

«Я уважаю их как футболистов, я несколько раз играл против них в Премьер-лиге. Но такими мелочами они зарабатывают дешевые политические очки.

Кажется, они выросли в Швейцарии. Поступая так, вы не проявляете уважения к стране, за которую выступаете. Если вам так нравится Албания, то почему вы не играете за нее? Вот мой вопрос.

Вам могут нравиться несколько стран, это не проблема. Мне нравится Сербия, это моя страна. Мне также нравится Англия, я провел там много времени. Но я никогда не скажу, что Англия мне нравится больше, чем Сербия. Нужно быть честным.

Я много раз играл против Джаки, и у меня никогда не возникало проблем. Мы всегда пожимали друг другу руки, он хороший игрок, как и Шакири. Но я бы никогда не стал что-то делать, чтобы кого-то спровоцировать. Я уважаю всех», – сказал Матич.