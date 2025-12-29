Аморим о Бруну: «Он приходит на тренировки, даже когда лечится. Не знаю, хочет ли он получить мою работу или нет, но этот парень – лидер»

Рубен Аморим высказался о лидерских качествах Бруну Фернандеша.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим прокомментировал ситуацию с капитаном команды Бруну Фернандешем .

Ранее стало известно, что португальский полузащитник может пропустить около месяца из-за повреждения мягких тканей.

«Бруну уже говорит, что ему нужно тренироваться. Но мы не знаем. Нет никаких шансов, что он сыграет против «Вулверхэмптона», никаких шансов. Можете так и написать.

Он не из тех, кто молчит, когда не играет. Он всегда говорит. Поэтому он и капитан. Иногда мы видим в его исполнении что-то плохое, например, то, как двигаются его руки, но в нем есть и много хорошего.

Каждый раз, когда он восстанавливается, он приходит на тренировку посмотреть, как тренируются другие парни. Так что он делает много такого, чего вы не видите. Он всегда был отличным лидером.

Он приходит на тренировки, даже когда лечится. Я не знаю, хочет ли он получить мою работу или нет! Но он лидер. Этот парень – лидер», – сказал Аморим.