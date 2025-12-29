  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим о Бруну: «Он приходит на тренировки, даже когда лечится. Не знаю, хочет ли он получить мою работу или нет, но этот парень – лидер»
4

Аморим о Бруну: «Он приходит на тренировки, даже когда лечится. Не знаю, хочет ли он получить мою работу или нет, но этот парень – лидер»

Рубен Аморим высказался о лидерских качествах Бруну Фернандеша.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал ситуацию с капитаном команды Бруну Фернандешем.

Ранее стало известно, что португальский полузащитник может пропустить около месяца из-за повреждения мягких тканей. 

«Бруну уже говорит, что ему нужно тренироваться. Но мы не знаем. Нет никаких шансов, что он сыграет против «Вулверхэмптона», никаких шансов. Можете так и написать.

Он не из тех, кто молчит, когда не играет. Он всегда говорит. Поэтому он и капитан. Иногда мы видим в его исполнении что-то плохое, например, то, как двигаются его руки, но в нем есть и много хорошего.

Каждый раз, когда он восстанавливается, он приходит на тренировку посмотреть, как тренируются другие парни. Так что он делает много такого, чего вы не видите. Он всегда был отличным лидером.

Он приходит на тренировки, даже когда лечится. Я не знаю, хочет ли он получить мою работу или нет! Но он лидер. Этот парень – лидер», – сказал Аморим. 

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?21249 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Sun
logoБруну Фернандеш
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мостовой о тренере для «Спартака»: «Мне назвали три кандидата. Карседо хоть в футбол играл. Двух назвали, которые не играли»
39 минут назад
Миятович о Браиме: «500 минут за «Реал» – это как 2000 за другой клуб. Игровое время в «Мадриде» намного ценнее»
сегодня, 01:32
«Ноттингем» запросил переговоры арбитров ВАР по матчу с «Ман Сити». Клуб недоволен решениями Джонса и может подать жалобу
сегодня, 01:18
Ловчев назвал Карпина слабым тренером: «Он ничего не доказал. Он вырос, но в «Динамо» у него не получилось. Почему вы ждали, что он сделает команду чемпионом?»
вчера, 21:46
Чемпионат Италии. «Рома» победила «Дженоа»
вчера, 21:45
«Рома» обыграла «Дженоа» де Росси (3:1), трижды забив к 31-й минуте
вчера, 21:40
Больше 10 клубов этого сезона Ла Лиги играли в ЛЧ. Назовете хотя бы шесть?
вчера, 21:30Тесты и игры
Лапорту, Юсте и двоих экс-директоров «Барсы» подозревают в мошенничестве, их вызвали в суд. Заявительница инвестировала в их компании 104 000 евро и вернула только 12 500
вчера, 21:25
Кубок Африки. Египет сыграл вничью с Анголой, Зимбабве уступило ЮАР, Марокко разгромило Замбию
вчера, 20:56
«Барселоне» интересен Влахович. Лапорта хочет подписать форварда «топ-класса» в случае ухода Левандовского (Marca)
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Эмери перед «Арсеналом»: «Самый серьезный тест для «Астон Виллы». «Канониры» – фавориты на победу в АПЛ. Мы должны быть скромными и уверенными в себе»
52 минуты назад
Маттеус о Виртце: «Переход в АПЛ оказал влияние на него. Речь не только о стоимости, но и об ожиданиях. «Ливерпуль» успешно выступил в прошлом сезоне – непросто присоединиться к такой команде»
сегодня, 01:05
Станислав Черчесов: «Смотрел контрольный матч в Австрии и не мог понять, почему такие классные ощущения. К концу понял – ВАР нет»
сегодня, 00:53
«Ювентус» рассматривает Гарсию из «Реала» как замену Йылдызу. Туринцы могут ради экономии арендовать Родригеса из «Вест Хэма», чтобы летом подписать Тонали
сегодня, 00:41
«Динамо» сыграет с «Шанхаем» Слуцкого и еще одним клубом из Китая на турнире в Абу-Даби
сегодня, 00:24
«Милан» ведет переговоры о трансфере Шерифа. У лучшего бомбардира «Анже» 4 гола в сезоне Лиги 1
вчера, 22:29
15-летний подросток нанес 4 ножевых ранения 18-летнему футболисту в Неаполе, его подозревают в покушении на убийство. Врачи удалили Петроне селезенку
вчера, 22:20
Экс-тренер «Спортинга» Пезейру о Рафинье: «Он более разносторонний игрок, чем Дембеле, вносит вклад в создание моментов и очень полезно играет в обороне»
вчера, 21:59
Хавбек «Леванте U19» Нургали: «Надоело, что Казахстан никто не признает. Говорят: «Это что за страна такая?» Даже в Испании меня называют китайцем»
вчера, 21:37
Сборные Марокко и Мали вышли в плей-офф Кубка Африки
вчера, 20:56