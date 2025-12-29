Мостовой о тренере для «Спартака»: «Шалимова давайте. Или Мостового с Шалимовым. А что такого?»
Александр Мостовой: давайте Шалимова с Мостовым в «Спартак».
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прояснил свою позицию по вопросу поиска нового главного тренера «Спартаком».
Ранее сообщалось, что главным претендентом на этот пост является Хуан Карлос Карседо, возглавляющий «Пафос».
– Я не поддержал [назначение Карседо], а сказал, что вроде бы неплохой вариант. А там посмотрим.
Знаешь, почему еще – если Мостового не предлагают, что остается делать? Я что, должен кого-то взять и сказать – берите этого в «Спартак»? Все равно не послушают. Шалимова давайте в «Спартак». Или Мостового с Шалимовым. По-моему, Бубнов Саша сказал. А что такого?
– То есть готовым с Игорем Михайловичем – он главный, вы помощник.
– Да. Или наоборот – я главный, он помощник, – сказал Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
