«Ман Сити» может оформить трансфер Семеньо из «Борнмута» в ближайшие двое суток (Бен Джейкобс)

Антуан Семеньо близок к переходу в «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити » может подписать Антуана Семеньо уже в ближайшее время.

После переговоров относительно структуры выплат, связанных с отступными игрока, «Борнмут » ожидает, что трансфер 25-летнего вингера будет официально оформлен в течение следующих 48 часов, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Сам футболист уже согласовал условия личного контракта с «горожанами».

«Борнмут» надеется, что Семеньо завтра сыграет против «Челси» – ожидается, что это будет его последний матч в составе нынешней команды.

В текущем сезоне АПЛ Антуан провел 17 матчей, отличившись 9 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь .