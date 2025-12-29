«Ман Сити» может оформить трансфер Семеньо из «Борнмута» в ближайшие двое суток (Бен Джейкобс)
Антуан Семеньо близок к переходу в «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» может подписать Антуана Семеньо уже в ближайшее время.
После переговоров относительно структуры выплат, связанных с отступными игрока, «Борнмут» ожидает, что трансфер 25-летнего вингера будет официально оформлен в течение следующих 48 часов, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Сам футболист уже согласовал условия личного контракта с «горожанами».
«Борнмут» надеется, что Семеньо завтра сыграет против «Челси» – ожидается, что это будет его последний матч в составе нынешней команды.
В текущем сезоне АПЛ Антуан провел 17 матчей, отличившись 9 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?21249 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости