Юран считает, что старый формат Кубка России был лучше: «Там был спортивный принцип. А в новом формате команда проиграла, опускается и играет дальше»

Сергей Юран: старый формат Кубка России был понятнее.
Бывший главный тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран сравнил старый и нынешний форматы Фонбет Кубка России.
«Какой формат лучше – старый или нынешний? На мой взгляд, старый формат. Привычнее? Ну, не привычнее, а там был спортивный принцип. А в новом формате команда проиграла, она опускается там и играет дальше.
А во всем мире играют по-другому: проиграл – вылетел, проиграл – вылетел, спортивный принцип. Поэтому, на мой взгляд, старый формат более понятен, и, как говорится, соблюдает спортивный принцип», – сказал Юран.
Путь РПЛ и групповой этап Кубка России могут отменить. Будет создан отдельный Кубок Регионов с клубами Второй лиги Б, 3-го дивизиона и Медиалиги (Sport Baza)
