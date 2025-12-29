Киву о словах Конте про «Интер», «Ювентус» и «Милан»: «Если у него есть привычка сеять раздор, это его право. Мне все равно, что говорит Антонио»
Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал слова главного тренера «Наполи» Антонио Конте про финансовое превосходство «Интера», «Милана» и «Ювентуса» в итальянском футболе.
«Мне все равно, что говорит Конте. Если у него есть привычка сеять раздор, это его право, но я не буду этого делать, потому что мне это не нравится.
Мы можем играть в футбол, не зацикливаясь на остальном. Мы должны уважать ценности этого соревнования. В конце концов, это просто футбол, это спорт. И люди должны получать от него удовольствие.
Мы знаем, что наша единственная цель – быть конкурентоспособными и стараться оправдать ожидания каждого», – сказал Киву.
