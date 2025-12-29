Киву о словах Конте про «Интер», «Ювентус» и «Милан»: «Если у него есть привычка сеять раздор, это его право. Мне все равно, что говорит Антонио»

Кристиан Киву: если у Конте есть привычка сеять раздор, это его право.

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал слова главного тренера «Наполи » Антонио Конте про финансовое превосходство «Интера », «Милана» и «Ювентуса» в итальянском футболе.

«Мне все равно, что говорит Конте. Если у него есть привычка сеять раздор, это его право, но я не буду этого делать, потому что мне это не нравится.

Мы можем играть в футбол, не зацикливаясь на остальном. Мы должны уважать ценности этого соревнования. В конце концов, это просто футбол, это спорт. И люди должны получать от него удовольствие.

Мы знаем, что наша единственная цель – быть конкурентоспособными и стараться оправдать ожидания каждого», – сказал Киву.