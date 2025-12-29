Роналдо о тренировках: «Меня заставляли бегать по 15 километров, но мне это было не нужно. Сейчас тренировки стали эффективнее – они разработаны для тебя, а не для твоих партнеров»

Роналдо считает, что тренировки в футболе стали лучше, чем раньше.

Бывший нападающий «Барселоны», «Реала », «Интера », «Милана » и сборной Бразилии Роналдо прокомментировал стереотип о том, что он не любил тренироваться.

«По этому поводу есть недопонимание (улыбается). Как сказал Джокович, в теннисе сейчас тренируются не так, как 10 лет назад. Сейчас мы лучше тренируемся физически.

Раньше меня заставляли бегать с Роберто Карлосом и Кафу . А они пробегали по 10-15 километров. Но мне это было не нужно. Мне нужно было уметь очень быстро пробегать 15-20 метров. И я могу сказать, что эти тренировки были худшим временем в моей карьере.

Теперь игроки больше тренируются и меньше страдают. Тренировки стали более эффективными, чем раньше. Если ты нападающий, тебе не нужно бегать 15 километров; тебе нужно выполнять специальные, продуманные тренировки. Они разработаны для тебя, а не для твоих партнеров по команде. Есть разные типы игроков», – сказал Роналдо.