  Роналдо о тренировках: «Меня заставляли бегать по 15 километров, но мне это было не нужно. Сейчас тренировки стали эффективнее – они разработаны для тебя, а не для твоих партнеров»
16

Роналдо считает, что тренировки в футболе стали лучше, чем раньше.

Бывший нападающий «Барселоны», «Реала», «Интера», «Милана» и сборной Бразилии Роналдо прокомментировал стереотип о том, что он не любил тренироваться. 

«По этому поводу есть недопонимание (улыбается). Как сказал Джокович, в теннисе сейчас тренируются не так, как 10 лет назад. Сейчас мы лучше тренируемся физически.

Раньше меня заставляли бегать с Роберто Карлосом и Кафу. А они пробегали по 10-15 километров. Но мне это было не нужно. Мне нужно было уметь очень быстро пробегать 15-20 метров. И я могу сказать, что эти тренировки были худшим временем в моей карьере.

Теперь игроки больше тренируются и меньше страдают. Тренировки стали более эффективными, чем раньше. Если ты нападающий, тебе не нужно бегать 15 километров; тебе нужно выполнять специальные, продуманные тренировки. Они разработаны для тебя, а не для твоих партнеров по команде. Есть разные типы игроков», – сказал Роналдо. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
