  • Аршавин о Кейне: «Мне он не нравится. Я удивляюсь, за счет чего Харри столько забил. Какие у него качества? Не сказать, что у него суперскорость, что он супермощный»
Аршавин о Кейне: «Мне он не нравится. Я удивляюсь, за счет чего Харри столько забил. Какие у него качества? Не сказать, что у него суперскорость, что он супермощный»

Бывший футболист «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин признался, что ему не нравится игра Харри Кейна

– Харри Кейн – лучший нападающий сейчас?

– Ну, для «Тоттенхэма» – конечно.

– Нет, вообще во всем футболе. 

– Холанд лучше. Но мне, если честно, вообще он [Кейн] не нравится. Я даже удивляюсь, за счет чего он столько много забил. Он большой игрок, но, понимаешь, я бы сейчас мог говорить: «Да, да, там, я восхваляю, всегда верил».

Я не ожидал, что он столько назабивает. Ну просто какие его качества? Я бы не сказал, что он может обыграть. Не сказал бы, что у него суперскорость, не сказать, что он супермощный.

Для меня просто откровение, что он стал именно таким. Я думал: «Ну да, будет забивать. Для «Тоттенхэма», средней команды, нормальный напад». Но я не ожидал, что он станет в целом великим нападающим, – сказал Аршавин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал FONBET
