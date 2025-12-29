«Айнтрахт» за 8+1 млн евро купил лучшего бомбардира второй Бундеслиги Эбнуталиба у «Эльферсберга»
«Айнтрахт» купил лучшего бомбардира второй Бундеслиги.
«Айнтрахт» подписал нападающего «Эльферсберга» Юнеса Эбнуталиба.
Клуб из Франкфурта заключил с 22-летним футболистом контракт до июня 2031 года. Форвард присоединится к своей новой команде 1 января.
По информации Bild, сумма сделки составила 8 миллионов евро. Еще 1 млн евро может быть выплачен в качестве бонусов.
Эбнуталиб – лучший бомбардир текущего розыгрыша второй Бундеслиги, на его счету 12 забитых мячей в 17 матчах.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Айнтрахта»
