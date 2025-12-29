«Айнтрахт» за 8+1 млн евро купил лучшего бомбардира второй Бундеслиги Эбнуталиба у «Эльферсберга»

«Айнтрахт» купил лучшего бомбардира второй Бундеслиги.

«Айнтрахт » подписал нападающего «Эльферсберга » Юнеса Эбнуталиба.

Клуб из Франкфурта заключил с 22-летним футболистом контракт до июня 2031 года. Форвард присоединится к своей новой команде 1 января.

По информации Bild, сумма сделки составила 8 миллионов евро. Еще 1 млн евро может быть выплачен в качестве бонусов.

Эбнуталиб – лучший бомбардир текущего розыгрыша второй Бундеслиги, на его счету 12 забитых мячей в 17 матчах.

Фото: https://profis.eintracht.de/