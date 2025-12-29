Сборные Египта и ЮАР вышли в плей-офф Кубка Африки

Сборная ЮАР вышла в плей-офф Кубка Африки.

Сборная ЮАР вышла в 1/8 финала Кубка Африки.

Команда Уго Броса обыграла сборную Зимбабве со счетом 3:2 в 3-м туре групповой стадии и пробилась в следующий этап турнира. Она набрала 6 очков и заняла 2-е место в группе B.

Первую строчку заняла сборная Египта – на ее счету 7 баллов. Египтяне гарантировали себе место в плей-офф еще в прошлом туре.

Сборная Анголы с двумя очками финишировала третьей в этой группе, у нее сохраняются шансы пробиться в 1/8 по рейтингу команд, занявших третьи места в своих группах. Зимбабве – на последнем месте с одним баллом.