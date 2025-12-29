Сборные Египта и ЮАР вышли в плей-офф Кубка Африки
Сборная ЮАР вышла в плей-офф Кубка Африки.
Сборная ЮАР вышла в 1/8 финала Кубка Африки.
Команда Уго Броса обыграла сборную Зимбабве со счетом 3:2 в 3-м туре групповой стадии и пробилась в следующий этап турнира. Она набрала 6 очков и заняла 2-е место в группе B.
Первую строчку заняла сборная Египта – на ее счету 7 баллов. Египтяне гарантировали себе место в плей-офф еще в прошлом туре.
Сборная Анголы с двумя очками финишировала третьей в этой группе, у нее сохраняются шансы пробиться в 1/8 по рейтингу команд, занявших третьи места в своих группах. Зимбабве – на последнем месте с одним баллом.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
