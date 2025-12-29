«Зенит» не продал Нино «Палмейрасу» и хочет 10 млн евро. Бразильцы могут сделать еще одно предложение

«Зенит» не продал Нино Моту «Палмейрасу».

«Зенит» отклонил предложение «Палмейраса» о трансфере Нино Моты.

По информации ESPN, российский клуб хочет получить за защитника около 10 миллионов евро. Несмотря на отказ, бразильцы сохраняют сильный интерес к игроку и могут сделать еще одно предложение в ближайшие дни.

Отмечается, что в случае возвращения в Бразилию Нино предпочел бы перейти во «Флуминенсе».

В текущем сезоне Мир РПЛ 28-летний футболист провел 15 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь .