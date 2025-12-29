Андрей Мостовой о кричалке «##### «Спартак», #####»: «На следующий день поехал в Москву – 5 человек на перроне кричат: «##### бомжей, #####!» Хорошо, что один друг успокоил»
Андрей Мостовой рассказал, как фанаты «Спартака» реагировали на его кричалку.
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как болельщики «Спартака» реагировали на его нецензурную кричалку.
В мае на матче легенд «Зенита» Мостовой в окружении болельщиков зарядил: «Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак», #####».
«Когда произошел инцидент с видео, в директе было нереальное количество плохих сообщений от болельщиков «Спартака».
На следующий день я поехал на «Сапсане» в Москву. Приехал, иду по перрону, и мне пять человек кричат: «##### бомжей, #####!»
Я шел с друзьями, мы уже были готовы. Хорошо, что один друг нас успокоил», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Зенита»
