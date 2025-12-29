Инфантино заявил о необходимости разделения «значимых» и «бессмысленных» матчей: «В некоторых частях мира футбола, возможно, слишком много, а в других – недостаточно»

Инфантино: в одних частях мира футбола слишком много, а в других – недостаточно.

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о футбольном календаре.

«Когда я слышу некоторые споры о том, что футбола слишком много... Возможно, в некоторых частях мира футбола слишком много, но в других его, безусловно, недостаточно.

Мы должны попытаться найти правильный баланс между клубным футболом и футболом сборных», – сказал Инфантино.

Глава ФИФА также заявил о необходимости разделения «значимых» и «бессмысленных» матчей.