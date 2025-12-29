Араухо вернулся к тренировкам с «Барселоной». Защитник брал паузу из-за психологических проблем

Рональд Араухо вернулся к тренировкам с «Барселоной».

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо приступил к работе с командой.

Уругвайский защитник принял участие в сегодняшней открытой тренировке сине-гранатовых.

Напомним, в начале декабря Араухо попросил время на восстановление в связи с психологическими проблемами.

Он посетил святые для христиан места в Иерусалиме, а также провел несколько дней на родине.