Араухо вернулся к тренировкам с «Барселоной». Защитник брал паузу из-за психологических проблем
Рональд Араухо вернулся к тренировкам с «Барселоной».
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо приступил к работе с командой.
Уругвайский защитник принял участие в сегодняшней открытой тренировке сине-гранатовых.
Напомним, в начале декабря Араухо попросил время на восстановление в связи с психологическими проблемами.
Он посетил святые для христиан места в Иерусалиме, а также провел несколько дней на родине.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
