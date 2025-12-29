Сарри перенес операцию из-за мерцательной аритмии. Тренер «Лацио» вернется к работе через несколько дней

Маурицио Сарри перенес операцию из-за проблем с сердцем.

Главный тренер «Лацио » Маурицио Сарри перенес операцию из-за проблем с сердцем.

Римский клуб сообщил, что у 66-летнего специалиста диагностировали фибрилляцию предсердий (мерцательную аритмию). Он перенес операцию по транскатетерной абляции, процедура прошла успешно.

Сарри вернется к работе с командой через несколько дней.

«Лацио» занимает 8-е место в турнирной таблице в Серии А, набрав 24 очка после 17 туров.