Сарри перенес операцию из-за мерцательной аритмии. Тренер «Лацио» вернется к работе через несколько дней
Маурицио Сарри перенес операцию из-за проблем с сердцем.
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри перенес операцию из-за проблем с сердцем.
Римский клуб сообщил, что у 66-летнего специалиста диагностировали фибрилляцию предсердий (мерцательную аритмию). Он перенес операцию по транскатетерной абляции, процедура прошла успешно.
Сарри вернется к работе с командой через несколько дней.
«Лацио» занимает 8-е место в турнирной таблице в Серии А, набрав 24 очка после 17 туров.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?21248 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Лацио»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости