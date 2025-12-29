Роналдо: «Футбол стал таким, каким мы видим его сейчас, благодаря Пересу. Флорентино – лучший президент, которого я знаю, он мне как отец»

Роналдо: Перес изменил футбол, он мне как отец.

Бывший нападающий «Реала » и сборной Бразилии Роналдо высказался о том, как президент мадридского клуба Флорентино Перес повлиял на футбол.

«Я не учился в университете, потому что в 17 лет уже играл за ПСВ. Я получил степень MBA, играя по всему миру, учась у президентов, директоров по маркетингу, финансам...

«Реал» – это нечто особенное, потому что впервые президент изменил мир футбола во всех отношениях. Флорентино Перес – лучший президент, которого я знаю.

У клуба был долг в размере 300 млн евро. Флорентино продал тренировочную базу за эту сумму и купил еще один участок земли рядом с аэропортом. Он инвестировал в отличных игроков, сначала подписав Фигу , затем Зидана , меня и Бекхэма .

Он изменил представление людей о футболе. Это стало самым большим изменением в футбольной индустрии. Футбол стал таким, каким мы видим его сейчас, благодаря Флорентино Пересу. Он мне как отец, и у нас с ним крепкая дружба», – сказал Роналдо.