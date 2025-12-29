«Ницца» расторгла контракт с Эсом и назначила Пюэля. Клуб идет 13-м в Лиге 1
Клод Пюэль возглавил «Ниццу».
«Ницца» объявила о назначении нового главного тренера.
Французский клуб расторг контракт с Франком Эсом по взаимному согласию сторон. Новым главным тренером «орлят» стал Клод Пюэль – он уже возглавлял команду с 2012 по 2016 год.
«Ницца» проиграла 9 из 10 последних матчей во всех турнирах. Клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 17 очков после 16 туров.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?21248 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ниццы»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости