«Ницца» расторгла контракт с Эсом и назначила Пюэля. Клуб идет 13-м в Лиге 1

Клод Пюэль возглавил «Ниццу».

«Ницца » объявила о назначении нового главного тренера.

Французский клуб расторг контракт с Франком Эсом по взаимному согласию сторон. Новым главным тренером «орлят» стал Клод Пюэль – он уже возглавлял команду с 2012 по 2016 год.

«Ницца» проиграла 9 из 10 последних матчей во всех турнирах. Клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 17 очков после 16 туров.