  • Писарев о том, что Карпина «прогнули ради рекорда Дзюбы»: «Просто бред, даже не хочется говорить об этом. Нет такого, что категорически нельзя вызывать игроков старше 30 лет»
Писарев о том, что Карпина «прогнули ради рекорда Дзюбы»: «Просто бред, даже не хочется говорить об этом. Нет такого, что категорически нельзя вызывать игроков старше 30 лет»

Николай Писарев заявил, что Артема Дзюбу вызвали в сборную не ради рекорда.

Тренер сборной России Николай Писарев объяснил, почему Артема Дзюбу вызвали в сборную России в 2025 году. 

В марте Дзюба забил 31-й гол за национальную команду – в матче против Гренады (5:0) – и побил рекорд Александра Кержакова. 

– История с возвращением Дзюбы. Как вы это видели?

– Валерий Георгиевич [Карпин] говорит: «Слетай на матч «Акрона», посмотри». Я съездил. Дзюба забил и отдал. До этого еще пять-шесть забил. Разве не заслуживает вызова в сборную?

– После этого сразу пошли конспирологические теории, что Карпина прогнули ради рекорда Дзюбы.

– Ну это просто бред. Даже не хочется говорить об этом.

– Тут основной вопрос в том, что изменилось. Дзюба остался прежним, но поменялся принцип не звать игроков старше 30 лет. Почему?

– Чем плохо, когда ты играешь с Кубой, а в Волгограде собираются 40 тысяч зрителей?

– Мы не говорим, что это плохо. Вопрос в том, почему резко изменился критерий.

– Мы и Дугласа хотели видеть, пока он мог играть за сборную России. Вот у вингеров конкуренция выше. Опорников тоже больше, чем крайних защитников.

– Тогда не нужно было изначально обобщать, что полевые игроки старше 30 лет не вызываются?

– Нет такого, что категорически нельзя вызывать. Ну да, нежелательно, потому что мы думаем о возвращении в международные турниры в будущем. Когда мы вызывали Дзюбу, на этой позиции не было перебора. Было общее понимание, что в целом лучше не вызывать игроков старше 30 лет, но не так, чтобы жестко никогда и никого, – сказал Писарев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
