Дюков о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Это уже часть истории мирового футбола. Это достижение вдохновит многих детей и юношей»

Александр Дюков: игра Сафонова стала частью истории мирового футбола.

Президент РФС Александр Дюков высказался об игре Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

«ПСЖ » завоевал трофей, победив «Фламенго » (1:1, 2:1 пен.). Российский вратарь сделал 4 сэйва в серии пенальти.

«Игра Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка – одно из главных событий года в нашем футболе. Это уже часть истории мирового футбола.

Мы все прекрасно понимаем, как сложно взять четыре пенальти подряд в матче такого уровня. Уверен, что это достижение вдохновит большое количество детей и юношей на занятие футболом, на то, чтобы более ответственно подходить к тренировкам и больше работать над совершенствованием своего мастерства», – сказал Дюков.