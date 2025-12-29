Дюков о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Это уже часть истории мирового футбола. Это достижение вдохновит многих детей и юношей»
Александр Дюков: игра Сафонова стала частью истории мирового футбола.
Президент РФС Александр Дюков высказался об игре Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.
«ПСЖ» завоевал трофей, победив «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Российский вратарь сделал 4 сэйва в серии пенальти.
«Игра Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка – одно из главных событий года в нашем футболе. Это уже часть истории мирового футбола.
Мы все прекрасно понимаем, как сложно взять четыре пенальти подряд в матче такого уровня. Уверен, что это достижение вдохновит большое количество детей и юношей на занятие футболом, на то, чтобы более ответственно подходить к тренировкам и больше работать над совершенствованием своего мастерства», – сказал Дюков.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?21248 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Odds.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости