Путин наградил Галицкого и Гаджиева орденом Дружбы – за «заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу»
Владимир Путин наградил Сергея Галицкого и Гаджи Гаджиева.
Президент России Владимир Путин наградил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого и президента махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиева орденом Дружбы.
Галицкий и Гаджиев были награждены за «заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу», следует из указа главы государства.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: портал правовой информации
