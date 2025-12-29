Путин наградил Галицкого и Гаджиева орденом Дружбы – за «заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу»

Владимир Путин наградил Сергея Галицкого и Гаджи Гаджиева.

Президент России Владимир Путин наградил владельца «Краснодара » Сергея Галицкого и президента махачкалинского «Динамо » Гаджи Гаджиева орденом Дружбы.

Галицкий и Гаджиев были награждены за «заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу», следует из указа главы государства.