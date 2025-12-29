Мостовой заявил о подписании контракта со «Спартаком» до 2026 года: «Никому не надоем, никого не обижу. Просто не успею»

Александр Мостовой заявил о подписании контракта со «Спартаком».

Бывший полузащитник «Спартака » и сборной России Александр Мостовой заявил, что подписал контракт с московским клубом.

Экс-футболист выложил в телеграм-канале фотографию, на которой он держит футболку красно-белых со своей фамилией и числом 2026.

Фото: https://t.me/mostovoy10/

«Подписал контракт до 2026 года. Никому не надоем, никого не обижу. Просто не успею», – смеясь сказал Мостовой.