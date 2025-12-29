Пол Мерсон: «Если «Астон Вилла» обыграет «Арсенал», то станет реальным претендентом на титул АПЛ. Но такой плохой старт, как с «Челси», не сойдет с рук против «канониров»

Пол Мерсон: «Вилла» станет претендентом на титул в случае победы над «Арсеналом».

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон поделился ожиданиями перед матчем команды Микеля Артеты в АПЛ против «Астон Виллы », который пройдет 30 декабря.

По мнению Мерсона, лондонцы победят со счетом 3:1.

«Все зависит от того, как «Астон Вилла» начнет этот матч. Если они начнут первый тайм так же, как против «Челси», то их быстро поставят на место! Если играешь против «Арсенала», то такой плохой старт вам не сойдет с рук.

Олли Уоткинс сыграл невероятно, выйдя на замену в матче против «Челси». Это обнадеживающий знак для «Астон Виллы». Но даже несмотря на то, что они выиграли две последние игры, не считаю, что «Вилла» играла хорошо. Мэтти Кэш и Бубакар Камара не сыграют – это огромная потеря.

«Манчестер Сити» будет внимательно следить за этой игрой. «Арсенал» играет первым и в случае победы может увеличить отрыв от «Сити» до пяти очков. Поэтому для «Арсенала» это игра, в которой победа крайне важна.

Между тем, если «Астон Вилла» выиграет, то, на мой взгляд, она станет реальным претендентом на чемпионский титул.

Я ставлю на победу «Арсенала », учитывая то, что я увидел в первом тайме матча против «Челси» в исполнении «Виллы», а также потому, что двое их ключевых игроков пропустят игру», – сказал Пол Мерсон.