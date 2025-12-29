Семеньо договорился с «Ман Сити» о переходе в январе. «Горожане» ведут переговоры с «Борнмутом» о выплате отступных (Флориан Плеттенберг)
Антуан Семеньо согласился перейти в «Манчестер Сити».
Вингер «Борнмута» Антуан Семеньо достиг договоренности с «Манчестер Сити» о переходе в зимнее трансферное окно.
Условия личного контракта игрока не являются проблемой, пишет журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. «Горожане» ведут переговоры о деталях выплаты отступных в размере 65 млн фунтов.
Отмечается, что «Ливерпуль» не предпринимает никаких шагов для подписания футболиста.
В текущем сезоне АПЛ Семеньо провел 17 матчей, отличившись 9 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
