«Фенербахче» может подписать Нкунку. Форвард «Милана» в разговоре с Тедеско заявил о готовности перейти в турецкий клуб

Кристофер Нкунку может перейти в «Фенербахче».

«Фенербахче » проявляет интерес к нападающему «Милана » Кристоферу Нкунку .

Сообщается, что главный тренер клуба из Стамбула Доменико Тедеско связался с футболистом, который знаком ему по работе в «Лейпциге».

Тедеско предложил футболисту снова поработать вместе, на что француз ответил положительно.

Теперь ситуация зависит от переговоров двух клубов. В этом сезоне Нкунку забил 2 гола и сделал 2 передачи в 12 матчах Серии А.

Футболист был куплен «Миланом» за 37+5 миллиона евро этим летом у «Челси».