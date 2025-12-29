«Фенербахче» может подписать Нкунку. Форвард «Милана» в разговоре с Тедеско заявил о готовности перейти в турецкий клуб
Кристофер Нкунку может перейти в «Фенербахче».
«Фенербахче» проявляет интерес к нападающему «Милана» Кристоферу Нкунку.
Сообщается, что главный тренер клуба из Стамбула Доменико Тедеско связался с футболистом, который знаком ему по работе в «Лейпциге».
Тедеско предложил футболисту снова поработать вместе, на что француз ответил положительно.
Теперь ситуация зависит от переговоров двух клубов. В этом сезоне Нкунку забил 2 гола и сделал 2 передачи в 12 матчах Серии А.
Футболист был куплен «Миланом» за 37+5 миллиона евро этим летом у «Челси».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fotomac
