«100!» Брейдо о новости про 50 млн евро за Этта-Эйонга от ЦСКА

Брейдо пошутил о готовности ЦСКА заплатить 50 млн евро за Этта-Эйонга.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на новость о Карле Этта-Эйонге .

Ранее журналист El Chiringuito TV Рафа Асеведо Тоскано написал , что армейцы предложат 50 млн евро «Леванте » за 22-летнего форварда сборной Камеруна.

Брейдо репостнул аналогичную публикацию телеграм-канала «Первый спорт» и написал: «100!»

Осенью сообщалось, что испанский клуб отклонил предложение ЦСКА по Этта-Эйонгу на сумму 30 млн евро.

В нынешнем сезоне игрок провел 15 матчей в Ла Лиге , забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи.

Подробная статистика Карла доступна здесь .