«100!» Брейдо о новости про 50 млн евро за Этта-Эйонга от ЦСКА
Брейдо пошутил о готовности ЦСКА заплатить 50 млн евро за Этта-Эйонга.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на новость о Карле Этта-Эйонге.
Ранее журналист El Chiringuito TV Рафа Асеведо Тоскано написал, что армейцы предложат 50 млн евро «Леванте» за 22-летнего форварда сборной Камеруна.
Брейдо репостнул аналогичную публикацию телеграм-канала «Первый спорт» и написал: «100!»
Осенью сообщалось, что испанский клуб отклонил предложение ЦСКА по Этта-Эйонгу на сумму 30 млн евро.
В нынешнем сезоне игрок провел 15 матчей в Ла Лиге, забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи.
