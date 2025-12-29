Экс-помощник Гвардиолы о победе «Сити» в ЛЧ: «Пеп еще несколько месяцев думал, как можно было лучше атаковать и преодолевать прессинг «Интера». Расслабиться было невозможно»

Экс-помощник Гвардиолы: расслабиться нельзя, он требовал понимания всех деталей.

Карлос Висенс рассказал о зацикленности Пепа Гвардиолы на работе.

Нынешний главный тренер «Браги» работал помощником Пепа в «Манчестер Сити » с 2021 по 2025 год.

«Расслабиться было невозможно. Он требовал, чтобы ты понимал все детали», – заявил Висенс.

Он отметил, что Пеп не сбавил обороты даже после завоевания требла в сезоне-2022/23, когда «горожане» впервые в своей истории выиграли Лигу чемпионов , победив «Интер » (1:0) в финале.

«Еще несколько месяцев после этого он думал о том, как мы могли бы лучше атаковать в той игре и эффективнее преодолевать прессинг «Интера».

То же самое происходило в разговорах в самолете, за едой или во время просмотра очередной игры по телевизору», – сказал Висенс.