Экс-помощник Гвардиолы о победе «Сити» в ЛЧ: «Пеп еще несколько месяцев думал, как можно было лучше атаковать и преодолевать прессинг «Интера». Расслабиться было невозможно»
Экс-помощник Гвардиолы: расслабиться нельзя, он требовал понимания всех деталей.
Карлос Висенс рассказал о зацикленности Пепа Гвардиолы на работе.
Нынешний главный тренер «Браги» работал помощником Пепа в «Манчестер Сити» с 2021 по 2025 год.
«Расслабиться было невозможно. Он требовал, чтобы ты понимал все детали», – заявил Висенс.
Он отметил, что Пеп не сбавил обороты даже после завоевания требла в сезоне-2022/23, когда «горожане» впервые в своей истории выиграли Лигу чемпионов, победив «Интер» (1:0) в финале.
«Еще несколько месяцев после этого он думал о том, как мы могли бы лучше атаковать в той игре и эффективнее преодолевать прессинг «Интера».
То же самое происходило в разговорах в самолете, за едой или во время просмотра очередной игры по телевизору», – сказал Висенс.
