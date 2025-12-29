Тер Стеген интересен «Жироне». Высокая зарплата вратаря «Барсы» может помешать переходу
Марк-Андре тер Стеген интересен «Жироне».
«Жирона» проявляет интерес к вратарю «Барселону» Марк-Андре тер Стегену.
Сообщается, что руководство «Жироны» связалось с представителями «Барселоны», чтобы узнать, полностью ли восстановился немецкий вратарь после травмы. В каталонском клубе ответили, что голкипер восстановился.
Вернувшись в строй после повреждения, тер Стеген сыграл только один матч за «Барселону» – в Кубке Испании против «Депортиво Гвадалахара» (2:0).
«Жирона» постарается взять голкиперу в аренду, однако препятствием для трансфера является высокая зарплата тер Стегена.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
