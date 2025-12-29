Тер Стеген интересен «Жироне». Высокая зарплата вратаря «Барсы» может помешать переходу

Марк-Андре тер Стеген интересен «Жироне».

«Жирона» проявляет интерес к вратарю «Барселону» Марк-Андре тер Стегену .

Сообщается, что руководство «Жироны» связалось с представителями «Барселоны», чтобы узнать, полностью ли восстановился немецкий вратарь после травмы. В каталонском клубе ответили, что голкипер восстановился.

Вернувшись в строй после повреждения, тер Стеген сыграл только один матч за «Барселону» – в Кубке Испании против «Депортиво Гвадалахара» (2:0).

«Жирона» постарается взять голкиперу в аренду, однако препятствием для трансфера является высокая зарплата тер Стегена.