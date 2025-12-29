ЦСКА продлил контракт с Обляковым до 2030 года. У хавбека 5+4 в 18 матчах сезона РПЛ
ЦСКА и Иван Обляков продлили контракт.
ЦСКА и Иван Обляков подписали новое соглашение.
27-летний центральный полузащитник сборной России заключил договор с московским клубом до завершения сезона-2029/30.
Прежний контракт игрока действовал до июня 2027 года.
В этом сезоне Обляков забил 5 голов (5 – с пенальти) и сделал 4 результативных передачи в 18 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.
Фото: pfccskamoscow/33245
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал ЦСКА
