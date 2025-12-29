ЦСКА продлил контракт с Обляковым до 2030 года. У хавбека 5+4 в 18 матчах сезона РПЛ

ЦСКА и Иван Обляков продлили контракт.

ЦСКА и Иван Обляков подписали новое соглашение.

27-летний центральный полузащитник сборной России заключил договор с московским клубом до завершения сезона-2029/30.

Прежний контракт игрока действовал до июня 2027 года.

В этом сезоне Обляков забил 5 голов (5 – с пенальти) и сделал 4 результативных передачи в 18 матчах Мир РПЛ . Его статистику можно изучить по ссылке .

Фото: pfccskamoscow/33245