Артета о трансферах: «У «Арсенала» больше травм, чем ожидалось. В некоторых клубах по 24-25 игроков, так что в нас нет ничего особенного. Мы должны всегда быть готовы»

Артета о трансферах: «Арсенал» должен всегда быть готовым, у нас много травм.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета высказался о планах клуба в зимнее трансферное окно.

О том, будет ли он рассматривать возможность усиления состава после череды травм игроков

«Я не знаю, мы, конечно, будем очень внимательны к ситуации и срокам восстановления некоторых игроков.

Если посмотреть на другие клубы, у них по 24-25 игроков в составе, так что в нас нет ничего особенного. Дело в том, что, хотя у нас травм больше, чем ожидалось, некоторые из них, я бы сказал, неизбежны. Но мы хотим стать лучше, и мы знаем, насколько важно иметь в наличии достаточное количество футболистов, готовых играть в этом сезоне».

О том, есть ли в составе место для подписания игроков в январе

«Как я уже сказал, это зависит от доступности определенных игроков. Так что трансферное окно в фокусе внимания. Мы – «Арсенал», и мы должны следить за этим.

Мы должны активно искать. А можем ли мы подписать или нет, уже другой вопрос. Но наша задача – всегда быть готовыми, потому что что-то может произойти. Так что, надеюсь, все будет очень позитивно».

О том, могут ли каким-либо игрокам разрешить покинуть клуб в январе

«Опять же, мы оцениваем каждую отдельную ситуацию. В этом вопросе я больше полагаюсь на Андреа [Берту], чтобы понимать, что происходит на рынке, а затем думать об отдельных игроках. Очевидно, нам нужно оценить ситуацию каждого из них и найти наилучшее решение», – сказал Артета.