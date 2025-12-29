Круговой, Кисляк, Тороп в роли Дедов Морозов играют против 170 детей из академии ЦСКА. В новогоднем матче участвуют Яковлева из женской команды и комик Фил Воронин

ЦСКА проводит матч против 170 детей из академии.

ЦСКА проводит новогодний матч против детей из клубной академии.

«Новогодний матч начался! ❤️💙🎄.

Круговой , Кисляк , Тороп , Бесаев и Баровский в роли Дедов Морозов против 170 детей из нашей Академии!

В этом году футболисты позвали в команду друзей: [комика] Фила Воронина и футболистку ЖФК ЦСКА Дашу Яковлеву!

Матч проведен при поддержке нашего партнера RWB (Объединенной компании Wildberries & Russ) 🤝🏻», – говорится в сообщении ЦСКА.