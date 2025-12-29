Андрей Мостовой о Вале Карнавал: «Она мне нравилась пару лет назад. Достали номер. Решил подарить огромный букет цветов, медведя и на него надел свою футболку «Зенита»

Андрей Мостовой рассказал о знакомстве с Валей Карнавал.

Полузащитник «Зенита » Андрей Мостовой рассказал о знакомстве с блогером, исполнительницей и актрисой Валей Карнавал.

В 2023 году стало известно, что Мостовой подарил Карнавал букет из 101 пиона и плюшевого медведя в футболке «Зенита» за 150 тысяч рублей.

– Мост, скажи, пожалуйста, как сейчас выглядит общение футболистов с медийными личностями? С кем, кроме Вали Карнавал, ты еще у нас общаешься? – спросил Владислав Радимов.

– Короче, клеймо у меня на всю жизнь (смеется).

– Подожди, я только сейчас узнал. Ты общался с Валей Карнавал? – спросил Андрей Аршавин.

– Да не общался, нет. Но... Пару лет назад я был в отпуске. Смотрим, как обычно, в телефоне, кто там есть популярный. Может, девочки какие есть.

Ну, и она мне нравилась реально в тот момент. Но мы не были знакомы. Мне достали ее номер телефона. Глупо будет писать: «Привет, я такой-то, хочу познакомиться». Думаю, надо сразу с чего-то начать, подкаты. Узнал, где живет, связались с ее менеджером, что нужно передать подарок.

Я решил огромный букет цветов подарить, огромного медведя и на него свою футболку надел зенитовскую. Ей отправили на ресепшн в ее дом, но сначала она не приняла. Типа: потом заберу.

Может быть, чересчур много ей таких подарков шлют, не знаю. Потом на следующий день она взяла. И выставила в интернет фотографию – огромный букет цветов и мой медведь.

Там пара сообщений была, и все. Там человек как бы… Я сам по себе такой: если ко мне холодно, у меня вымирает все.

Но я познакомился с ней поближе сейчас. Две недели назад меня опять не вызвали в сборную. Я полетел в Москву. У меня родители там живут. И у нее был день рождения. Она открывала свой бренд. Еще повезло, что я сильно опоздал, когда все СМИ ушли.

Но все равно меня поймали в моменте. Выпил бокал шампанского, а написали, будто я там набухался. Познакомились там, потом еще поехали большой компанией посидеть в ресторане.

Она, по-моему, замуж выходит. Или молодой человек у нее. Был там. Я рад за нее. Молодец, – сказал Андрей Мостовой.