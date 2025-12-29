Оздоев о молодых футболистах: «Семака критиковали из-за Козлова, не ставшего основным и в «Краснодаре». Некоторые возмущались: «Почему я не играю? Должен!» – в итоге в Медиалиге»
Российский полузащитник ПАОК Магомед Оздоев порассуждал о психологии молодых российских футболистов.
– Какая психология у молодых футболистов?
– «Я должен играть в основе. В старте. Я готов». Такие футболисты и при мне были в «Зените». Возмущались: «Почему я не играю? Должен ведь играть!» Но это только мешает. Некоторые из таких парней в итоге играют в Медиалиге.
Со стороны так легко требовать себе время. У тренера в распоряжении, кроме молодежи, – футболисты на больших контрактах, уже поигравшие. А ты вспомни интервью Галицкого. Он говорил, что молодому вообще бессмысленно давать по 15 минут.
А сколько россиян сейчас играет в «Краснодаре»? Агкацев, Черников и – до травмы – Петров. Остальные – иностранцы. И не сказать, что несправедливо, да?
– Пожалуй.
– А Семака критиковали за то, что он не дал шанс одаренному Козлову. И что? Данила перешел в «Краснодар» – и не стал там основным.
Всему свое время, здесь Галицкий прав. Некоторые футболисты созревают в 21-22 года или даже позже. Набираешься опыта, становишься сильнее – и вот тогда уже можешь конкурировать.
Не все у нас Батраковы. Если у тебя хотя бы один такой в составе – ты счастливый человек. А в каком возрасте попал в РПЛ Ваня Сергеев? В 26, если не больше, – заявил Оздоев.
В нынешнем сезоне 20-летний Данила Козлов провел за «Краснодар» 19 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.