Оздоев о молодых футболистах: «Семака критиковали из-за Козлова, не ставшего основным и в «Краснодаре». Некоторые возмущались: «Почему я не играю? Должен!» – в итоге в Медиалиге»

Оздоев про РПЛ: молодые игроки поздно созревают, не все у нас Батраковы.

Российский полузащитник ПАОК Магомед Оздоев порассуждал о психологии молодых российских футболистов.

– Какая психология у молодых футболистов?

– «Я должен играть в основе. В старте. Я готов». Такие футболисты и при мне были в «Зените ». Возмущались: «Почему я не играю? Должен ведь играть!» Но это только мешает. Некоторые из таких парней в итоге играют в Медиалиге.

Со стороны так легко требовать себе время. У тренера в распоряжении, кроме молодежи, – футболисты на больших контрактах, уже поигравшие. А ты вспомни интервью Галицкого. Он говорил, что молодому вообще бессмысленно давать по 15 минут.

А сколько россиян сейчас играет в «Краснодаре »? Агкацев, Черников и – до травмы – Петров . Остальные – иностранцы. И не сказать, что несправедливо, да?

– Пожалуй.

– А Семака критиковали за то, что он не дал шанс одаренному Козлову. И что? Данила перешел в «Краснодар» – и не стал там основным.

Всему свое время, здесь Галицкий прав. Некоторые футболисты созревают в 21-22 года или даже позже. Набираешься опыта, становишься сильнее – и вот тогда уже можешь конкурировать.

Не все у нас Батраковы. Если у тебя хотя бы один такой в составе – ты счастливый человек. А в каком возрасте попал в РПЛ Ваня Сергеев? В 26, если не больше, – заявил Оздоев.

В нынешнем сезоне 20-летний Данила Козлов провел за «Краснодар» 19 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.