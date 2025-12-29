  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЦСКА предложит 50 млн евро за Этта-Эйонга. Ранее «Леванте» не продал форварда армейцам за 30 млн (Рафа Асеведо Тоскано)
126

ЦСКА предложит 50 млн евро за Этта-Эйонга. Ранее «Леванте» не продал форварда армейцам за 30 млн (Рафа Асеведо Тоскано)

ЦСКА предложит 50 млн евро за Карла Этта-Эйонга.

ЦСКА готовит новое предложение по Карлу Этта-Эйонгу из «Леванте».

Как пишет журналист El Chiringuito TV Рафа Асеведо Тоскано, армейцы предложат 50 миллионов евро за 22-летнего форварда сборной Камеруна.

Как сообщалось в ноябре, испанцы уже отклонили предложение московского клуба в размере 30 млн евро. Осенью также публиковалась информация об интересе к Карлу со стороны «Барселоны».

В нынешнем сезоне Этта-Эйонг провел 15 матчей в Ла Лиге, забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи. Подробная статистика доступна здесь.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?20150 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: аккаунт Рафы Асеведо Тоскано в X
logoЛеванте
logoКарл Этта-Эйонг
logoЦСКА
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
деньги
logoБарселона
logoсборная Камеруна по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА близок к аренде Айдына из «Фенербахче» за 500 тысяч евро с опцией выкупа вингера за 5 млн (Иван Карпов)
сегодня, 12:01
Главные новости
ЦСКА продлил контракт с Обляковым до 2030 года. У хавбека 5+4 в 18 матчах сезона РПЛ
21 минуту назадФото
Чемпионат Италии. «Рома» сыграет с «Дженоа»
22 минуты назад
Андрей Мостовой о Вале Карнавал: «Она мне нравилась пару лет назад. Достали номер. Решил подарить огромный букет цветов, медведя и на него надел свою футболку «Зенита»
42 минуты назад
Оздоев о молодых футболистах: «Семака критиковали из-за Козлова, не ставшего основным и в «Краснодаре». Некоторые возмущались: «Почему я не играю? Должен!» – в итоге в Медиалиге»
54 минуты назад
Анчелотти сходил на американский футбол с женой: «Здорово оказаться на другом футбольном поле. Фантастические спортсмены, невероятный стадион, потрясающая игра»
сегодня, 13:25Фото
Мостовой о «Спартаке»: «Тренеры ставят личные интересы на первое место, а не клубные. Все заработали и хорошо живут, счастливы. Команда с любым тренером должна быть в топ-3 РПЛ»
сегодня, 13:14
Карпин о сборной России: «2025 год был лучшим после отстранения с точки зрения игры, соперников, новичков. У нас было 11 дебютантов – хороший прирост»
сегодня, 12:56
Генич о Дивееве в «Зените»: «У Игоря хроническая травма. Он тренируется с ограничениями, пропускает матчи, играет через боль. ЦСКА все просчитал»
сегодня, 12:47
Хвича признан игроком года в Грузии. Вингер «ПСЖ» в 5-й раз удостоился этого звания и повторил достижение Каладзе
сегодня, 12:31
Магомед Оздоев: «В 90-х мы застали тяжелые времена. Дети 2000-х растут в благополучных условиях, в лучшие времена страны. Новое поколение не готово к трудностям, как мое»
сегодня, 12:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Жирона» рассчитывает арендовать тер Стегена. Но переходу может помешать высокая зарплата вратаря «Барсы»
4 минуты назад
Экс-помощник Гвардиолы Висенс о победе «Сити» в ЛЧ: «Пеп думал, как можно было лучше атаковать и преодолевать прессинг «Интера» еще несколько месяцев. Расслабиться было невозможно»
8 минут назад
«Рома» – «Дженоа». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
11 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Таавун» примет «Аль-Нажму», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттифаком» Вейналдума во вторник
12 минут назадLive
Артета о трансферах: «У «Арсенала» больше травм, чем ожидалось. В некоторых клубах по 24-25 игроков, так что в нас нет ничего особенного. Мы должны всегда быть готовы»
23 минуты назад
Аморим о смене схемы «МЮ»: «Решение принято не из-за давления СМИ. Это конец для тренера, если футболисты решат, что я изменил систему из-за прессы»
41 минуту назад
Круговой, Кисляк, Тороп в роли Дедов Морозов играют против 170 детей из академии ЦСКА. В новогоднем матче участвуют Яковлева из женской команды и комик Фил Воронин
41 минуту назадВидео
«Динамо» контактировало с Гранеро, Моргансом и Уголини на пост тренера по физподготовке («СЭ»)
сегодня, 13:50
Инфантино о ЧМ-2026: «Мы получили 150 млн заявок на билеты. А в продаже у нас 6-7 млн билетов. Это показывает силу турнира»
сегодня, 13:31
Александр Мартынович: «Российских клубов не хватает в еврокубках. Надо, чтобы вернулись»
сегодня, 13:11