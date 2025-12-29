ЦСКА предложит 50 млн евро за Этта-Эйонга. Ранее «Леванте» не продал форварда армейцам за 30 млн (Рафа Асеведо Тоскано)
ЦСКА предложит 50 млн евро за Карла Этта-Эйонга.
ЦСКА готовит новое предложение по Карлу Этта-Эйонгу из «Леванте».
Как пишет журналист El Chiringuito TV Рафа Асеведо Тоскано, армейцы предложат 50 миллионов евро за 22-летнего форварда сборной Камеруна.
Как сообщалось в ноябре, испанцы уже отклонили предложение московского клуба в размере 30 млн евро. Осенью также публиковалась информация об интересе к Карлу со стороны «Барселоны».
В нынешнем сезоне Этта-Эйонг провел 15 матчей в Ла Лиге, забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи. Подробная статистика доступна здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: аккаунт Рафы Асеведо Тоскано в X
