ЦСКА предложит 50 млн евро за Этта-Эйонга. Ранее «Леванте» не продал форварда армейцам за 30 млн (Рафа Асеведо Тоскано)

ЦСКА предложит 50 млн евро за Карла Этта-Эйонга.

ЦСКА готовит новое предложение по Карлу Этта-Эйонгу из «Леванте ».

Как пишет журналист El Chiringuito TV Рафа Асеведо Тоскано, армейцы предложат 50 миллионов евро за 22-летнего форварда сборной Камеруна.

Как сообщалось в ноябре, испанцы уже отклонили предложение московского клуба в размере 30 млн евро. Осенью также публиковалась информация об интересе к Карлу со стороны «Барселоны».

В нынешнем сезоне Этта-Эйонг провел 15 матчей в Ла Лиге , забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи. Подробная статистика доступна здесь .