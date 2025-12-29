«Динамо» контактировало с Гранеро, Моргансом и Уголини на пост тренера по физподготовке («СЭ»)

«Динамо» ведет переговоры с тренерами по физической подготовке.

«Динамо » ведет работу по назначению тренера по физической подготовке в штаб Ролана Гусева.

По информации «Спорт-Экспресса», бело-голубые связывались испанцем Паулино Гранеро , валлийцем Райландом Моргансом и итальянцем Массимо Уголини.

Гранеро ранее работал в ЦСКА и сборная России, а сейчас трудится в катарскиом клубе «Аль-Шахания».

Морганс прежде работал в ЦСКА и сборной Уэльса на Евро-2016. Сейчас он без работы.

Уголини ранее работал в «Зените» при Мирче Луческу. Сейчас – главный тренер в молодежной команде «Лумеццане»