«Динамо» контактировало с Гранеро, Моргансом и Уголини на пост тренера по физподготовке («СЭ»)
«Динамо» ведет переговоры с тренерами по физической подготовке.
«Динамо» ведет работу по назначению тренера по физической подготовке в штаб Ролана Гусева.
По информации «Спорт-Экспресса», бело-голубые связывались испанцем Паулино Гранеро, валлийцем Райландом Моргансом и итальянцем Массимо Уголини.
Гранеро ранее работал в ЦСКА и сборная России, а сейчас трудится в катарскиом клубе «Аль-Шахания».
Морганс прежде работал в ЦСКА и сборной Уэльса на Евро-2016. Сейчас он без работы.
Уголини ранее работал в «Зените» при Мирче Луческу. Сейчас – главный тренер в молодежной команде «Лумеццане»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
