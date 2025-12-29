Анчелотти сходил на американский футбол с женой: «Здорово оказаться на другом футбольном поле. Фантастические спортсмены, невероятный стадион, потрясающая игра»

Карло Анчелотти посетил матч американского футбола с женой.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти побывал на матче по американскому футболу.

Итальянец вместе с супругой Марианн присутствовал на домашней игре «Сан-Франциско» против «Чикаго » (42:38). Оба были в кепках «Сан-Франциско ».

Карло выложил фотографии со стадиона в социальной сети и написал: «Было здорово оказаться на другом футбольном поле. Фантастические спортсмены, невероятный стадион, потрясающая игра».

Фото: instagram.com/stories/mrancelotti