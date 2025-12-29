Анчелотти сходил на американский футбол с женой: «Здорово оказаться на другом футбольном поле. Фантастические спортсмены, невероятный стадион, потрясающая игра»
Карло Анчелотти посетил матч американского футбола с женой.
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти побывал на матче по американскому футболу.
Итальянец вместе с супругой Марианн присутствовал на домашней игре «Сан-Франциско» против «Чикаго» (42:38). Оба были в кепках «Сан-Франциско».
Карло выложил фотографии со стадиона в социальной сети и написал: «Было здорово оказаться на другом футбольном поле. Фантастические спортсмены, невероятный стадион, потрясающая игра».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Карло Анчелотти
