Анчелотти сходил на американский футбол с женой: «Здорово оказаться на другом футбольном поле. Фантастические спортсмены, невероятный стадион, потрясающая игра»

Карло Анчелотти посетил матч американского футбола с женой.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти побывал на матче по американскому футболу.

Итальянец вместе с супругой Марианн присутствовал на домашней игре «Сан-Франциско» против «Чикаго» (42:38). Оба были в кепках «Сан-Франциско».

Карло выложил фотографии со стадиона в социальной сети и написал: «Было здорово оказаться на другом футбольном поле. Фантастические спортсмены, невероятный стадион, потрясающая игра».

Фото: instagram.com/stories/mrancelotti

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Карло Анчелотти
