Инфантино о ЧМ-2026: «Мы получили 150 млн заявок на билеты. А в продаже у нас 6-7 млн билетов. Это показывает силу турнира»

Джанни Инфантино: мы получили 150 млн заявок на билеты на ЧМ-2026.

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что было получено 150 миллионов заявок на билеты на ЧМ-2026.

«У нас в продаже 6-7 миллионов билетов. За 15 дней мы получили 150 миллионов заявок. То есть 10 миллионов заявок каждый день. Это показывает силу и важность чемпионата мира.

За почти 100-летнюю историю чемпионатов мира ФИФА продала в общей сложности 44 миллиона билетов.

Без ФИФА футбола не было бы в 150 странах мира. Получаемые доходы от чемпионата мира мы реинвестируем по всему миру», – сказал Джанни Инфантино.

Ассоциация футбольных болельщиков потребовала остановить продажу билетов на ЧМ: «Это предательство, позорные цены»