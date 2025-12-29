Александр Мартынович: «Российских клубов не хватает в еврокубках. Надо, чтобы вернулись»
Александр Мартынович: российские клубы надо вернуть в еврокубки, их не хватает.
Бывший защитник «Краснодара», «Урала» и «Рубина» Александр Мартынович надеется, что российские клубы вернуться в еврокубки в следующем году.
«Желаю РПЛ прогрессировать в 2026 году. Желаю прогрессировать всему российскому футболу.
Надо, чтобы российские клубы вернулись на международную арену и стали играть в еврокубках. Их сейчас не хватает», – сказал Мартынович, выступающий за «Кайрат».
Российские клубы и сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА в 2022 году в связи с ситуацией на Украине.
Ранее президент РФС Александр Дюков выразил надежду, что в следующем году ФИФА и УЕФА в связи с рекомендациями МОК примут решение, позволяющее России вернуться к международным соревнованиям.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
