Карпин о сборной России: «2025 год был лучшим после отстранения с точки зрения игры, соперников, новичков. У нас было 11 дебютантов – хороший прирост»

Карпин о сборной России: 2025 год был лучшим после отстранения.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал 2025 год лучшим для национальной команды с момента отстранения от международных турниров.

В 2025 году сборная России провела 10 товарищеских матчей, в которых одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение. Соперниками россиян были команды Гренады (5:0), Замбии (5:0), Нигерии (1:1), Беларуси (4:1), Иордании (0:0), Катара (4:1), Ирана (2:1), Боливии (3:0), Перу (1:1), Чили (0:2).

Российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.

– С точки зрения содержания игры, с точки зрения количества просмотренных новичков, уровня соперников как бы вы оценили уходящий год по десятибалльной шкале?

– Не люблю оценивать по какой‑то шкале. Если без шкал, думаю, что 2025 год, наверное, был лучшим после отстранения.

Со всех точек зрения, про которые вы сказали: игры, соперников, новичков. В этом году дебютантов у нас было одиннадцать, если правильно помню.

– Отдельная команда.

– Да, отдельная команда. Было пять сборов: в марте, июне, сентябре, октябре, ноябре. То есть, если брать в среднем, то получается два дебютанта за сбор.

Кто‑то закрепился или закрепляется, как условно Кисляк , который дебютировал в этом году. Кто‑то только на одном сборе был. Поэтому с точки зрения дебютантов, новых игроков сборной, 2025 год дал хороший прирост, – сказал Карпин.