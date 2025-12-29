РФС снял трансферный бан с «Балтики». Запрет действовал с 13 ноября

РФС снял с «Балтики» запрет на регистрацию новых игроков.

РФС снял с «Балтики» запрет на регистрацию новых футболистов.

Об этом сообщил директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков.

«29 декабря решение было одобрено комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов и доведено до клубов и лиг,» – сказал Дьяков.

Трансферный бан из-за задолженности был наложен на «Балтику» с 13 ноября.

На данный момент команда тренера Андрея Талалаева находится на 5-м месте в таблице Мир РПЛ, имея в активе 35 очков в 18 матчах.