РФС снял трансферный бан с «Балтики». Запрет действовал с 13 ноября
РФС снял с «Балтики» запрет на регистрацию новых игроков.
РФС снял с «Балтики» запрет на регистрацию новых футболистов.
Об этом сообщил директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков.
«29 декабря решение было одобрено комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов и доведено до клубов и лиг,» – сказал Дьяков.
Трансферный бан из-за задолженности был наложен на «Балтику» с 13 ноября.
На данный момент команда тренера Андрея Талалаева находится на 5-м месте в таблице Мир РПЛ, имея в активе 35 очков в 18 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
