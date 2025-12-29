  • Спортс
  • Экс-защитник «Арсенала», «Сити» и Франции Клиши возглавил «Кан», принадлежащий Мбаппе. Клуб играет в 3-м дивизионе
Экс-защитник «Арсенала», «Сити» и Франции Клиши возглавил «Кан», принадлежащий Мбаппе. Клуб играет в 3-м дивизионе

Гаэль Клиши стал главным тренером «Кана».

Экс-защитник «Арсенала», «Манчестер Сити» и сборной Франции Гаэль Клиши возглавил «Кан».

Клубом владеет семья форварда «Реала» и французской сборной Килиана Мбаппе. Команда, выступающая в 3-м дивизионе Франции, сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице.

В конце игровой карьеры Клиши исполнял роль играющего тренера в «Истанбуле» и «Серветте».

Затем специалист работал вместе с Тьерри Анри с молодежной сборной Франции до 21 года. Команда под их руководством завоевала серебро на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Кана»
