  • Генич о Дивееве в «Зените»: «У Игоря хроническая травма. Он тренируется с ограничениями, пропускает матчи, играет через боль. ЦСКА все просчитал»
Нобель Арустамян и Константин Генич оценили возможный переход Игоря Дивеева в «Зенит».

Журналист Нобель Арустамян и комментатор Константин Генич обсудили ситуацию с возможным переходом защитника Игоря Дивеева в «Зенит» в обмен на нападающего Лусиано Гонду в ЦСКА.

Нобель Арустамян: Давай обсудим громкую историю – обмен Гонду на Дивеева. Дивеев – это топ-игрок, капитан ЦСКА, защитник, которого высоко ценит Карпин в сборной. Зачем ЦСКА отдавать игрока с одной из самых дефицитных позиций в нашем футболе, да еще «Зениту»?

Константин Генич: Я думаю, это классическая ситуация win-win (выигрыш для всех – Спортс’‘). Смотри глубже: обсуждение такого трансфера было бы невозможно без заключения медицинского департамента ЦСКА. Игорь – довольно травматичный человек, у него хроническая травма, об этом многие знают, он тренируется с ограничениями, бывают отрезки, когда он пропускает матчи и играет через боль. ЦСКА, думаю, понимает это. Не зря же они подписали с ним пятилетний контракт, возможно, с перспективной получить предложение от другого большого клуба, чтобы задорого его продать.

Думаю, ЦСКА это все просчитал. И если мы на чашу весов ставим Лусиано, нападающего, которого «Зенит» купил за 12 миллионов, и Дивеева, русского защитника, которому еще хотелось бы получить хороший, жирный, большой контракт, да еще доплату со стороны «Зенита», то ЦСКА может взять двух игроков: Лусиано на проблемную позицию, а позицию Дивеева закрыть, например, Андраде из «Балтики» – на деньги от «Зенита». У ЦСКА нет проблем с лимитом на легионеров.

Нобель Арустамян: То, что ты говоришь, для «Зенита» выглядит не очень хорошо. Им отдают травматичного, как ты говоришь, футболиста.

Константин Генич: В «Зените» врач работает, который и в сборной. Он что, не знает о проблемах Дивеева? Об этом знают абсолютно все.

Нобель Арустамян: «Зенит» готов взять футболиста, который, как говоришь ты, имеет хроническую травму?

Константин Генич: «Зенит» готов взять русского защитника. Во-первых, Семаку очень нравится Дивеев. Во-вторых, ему нужен защитник с хорошим пасом.

Нобель Арустамян: Это понятно. Но ты говоришь, что ЦСКА – такой мудрый клуб, они знают, что у Игоря будет проблема с травмой всю карьеру, и они его отдают.

Константин Генич: Семак понимает, что ему нужен защитник здесь и сейчас, он ему не нужен туда, на перспективу. Сейчас ты, Игорь, сыграешь два матча, один отдохнешь, а мы эту позицию закроем Алипом. Я думаю, что «Зенит» думает именно так, чтобы вписаться в лимит и не думать – выставить ли сегодня Соболева, Мостового, Алипа. Им нужен российский защитник в пару к Нино. Может, они понимают, что Нино навострил лыжи и хочет вернуться в Бразилию, и им в нужна альтернатива, чтобы не остаться без системообразующего центрального защитника. Поэтому берут Дивеева.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Коммент.Шоу» на YouTube
Коммент.Шоу
