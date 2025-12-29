Хвича признан игроком года в Грузии. Вингер «ПСЖ» в 5-й раз удостоился этого звания и повторил достижение Каладзе

Кварацхелия – игрок года в Грузии.

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком года в Грузии.

Футболист грузинской сборной удостоился этого звания в 5-й раз. Он повторил рекордное достижение Кахи Каладзе .

В 2025 году Кварацхелия завоевал 6 трофеев с «ПСЖ ». Команда выиграла Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок.

Кроме того, грузин стал чемпионом Серии А со своим бывшим клубом «Наполи ».

Со статисткой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .