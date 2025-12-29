Хвича признан игроком года в Грузии. Вингер «ПСЖ» в 5-й раз удостоился этого звания и повторил достижение Каладзе
Кварацхелия – игрок года в Грузии.
Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком года в Грузии.
Футболист грузинской сборной удостоился этого звания в 5-й раз. Он повторил рекордное достижение Кахи Каладзе.
В 2025 году Кварацхелия завоевал 6 трофеев с «ПСЖ». Команда выиграла Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок.
Кроме того, грузин стал чемпионом Серии А со своим бывшим клубом «Наполи».
Со статисткой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «ПСЖ»
