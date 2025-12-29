Филипе Луис продлил контракт с «Фламенго» до 2027 года. Клуб выиграл 4 титула при тренере в прошлом сезоне
«Фламенго» и Филипе Луис подписали новый контракт.
«Фламенго» и 40-летний главный тренер команды Филипе Луис согласовали новый договор.
Бразильский специалист продлил контракт с клубом еще на два сезона – до декабря 2027 года.
В прошедшем сезоне команда из Рио-де-Жанейро выиграла четыре титула, в том числе впервые с 2020 года стала чемпионом Бразилии.
Филипе возглавляет «Фламенго» с сентября 2024 года.
Напомним, ранее сообщалось, что Жорже Мендеш, агент бывшего футболиста «Атлетико» Луиса, запросил у «Фламенго» 5 млн евро чистыми для тренера и его штаба, бонусы за трофеи и низкие отступные. Клуб пригрозил, что прекратит переговоры, если сторона тренера не снизит требования.
