Филипе Луис продлил контракт с «Фламенго» до 2027 года. Клуб выиграл 4 титула при тренере в прошлом сезоне

«Фламенго » и 40-летний главный тренер команды Филипе Луис согласовали новый договор.

Бразильский специалист продлил контракт с клубом еще на два сезона – до декабря 2027 года.

В прошедшем сезоне команда из Рио-де-Жанейро выиграла четыре титула, в том числе впервые с 2020 года стала чемпионом Бразилии.

Филипе возглавляет «Фламенго» с сентября 2024 года.

Напомним, ранее сообщалось , что Жорже Мендеш, агент бывшего футболиста «Атлетико» Луиса, запросил у «Фламенго» 5 млн евро чистыми для тренера и его штаба, бонусы за трофеи и низкие отступные. Клуб пригрозил, что прекратит переговоры, если сторона тренера не снизит требования.